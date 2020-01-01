Франция - Украина: команды определились с цветами форм на предстоящий матч

Стало известно, в каких цветах сыграют команды.

Состоялся традиционное предматчевое совещание представителей команд, на котором определились игровые формы, в которых команды выйдут на поле стадиона в Сен-Дени.

Так, Украина сыграет в традиционно основном желтом комплекте формы, а Франция в своей домашней темно-синей форме.

Формы к матчу Франция - Украина УАФ

Напомним, что матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка Франция - Украина будет доступна на нашем сайте.