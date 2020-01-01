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Франция - Украина: команды определились с цветами форм на предстоящий матч

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Стало известно, в каких цветах сыграют команды.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
УАФ

Состоялся традиционное предматчевое совещание представителей команд, на котором определились игровые формы, в которых команды выйдут на поле стадиона в Сен-Дени.

Так, Украина сыграет в традиционно основном желтом комплекте формы, а Франция в своей домашней темно-синей форме.

Формы к матчу Франция - Украина
Формы к матчу Франция - Украина
УАФ

Напомним, что матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка Франция - Украина будет доступна на нашем сайте.

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Теги: сборная Украины, сборная Франции, футбол
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