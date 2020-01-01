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В УПЛ состоялась громкая тренерская отставка

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Наставник Миная Василий Кобин покинул свой пост.
Василий Кобин
Василий Кобин
ФК Минай

Главный тренер Миная Василий Кобин подал в отставку, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

На этой неделе состоялась встреча Кобина и президента клуба Валерия Пересоляка, по итогам которой стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

В качестве наставника Миная Кобин провел 55 матче, выиграл с клубом Первую лигу, вывел команду в полуфинал Кубка Украины а также добыл первые победы в УПЛ.

Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу и пожелал удачи в дальнейшей тренерской работе. Сообщается, что сменщик Кобина будет назван позже.

На сегодняшний день команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице УПЛ.

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Теги: Василий Кобин, футбол, УПЛ, Минай
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