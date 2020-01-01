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Без Лунина и Ярмоленко: Шевченко определился с составом на матч с Францией

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Стала известна заявка сборной Украины на матч отбора к чемпионату мира.
Cборная Украины
Cборная Украины
Getty Images

В рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины стартует матчем против Франции.

Тренерский штаб сборной определился с заявкой на поединок. В список 23-х не попали Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Александр Тимчик, Дмитрий Ризнык и Андрей Лунин.

Заявка сборной Украины на матч против Франции:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23 Анатолий Трубин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный 4. Сергей Кривцов, 6. Александр Сирота, 13. Ефим Конопля, 14. Богдан Михайличенко, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 15. Александр Зубков, 17. Александр Зинченко, 18. Евгений Макаренко, 20. Виктор Коваленко.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 19. Жуниор Мораес.

Отметим, что поединок начнется в 21:45 по Киеву. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция - Украина.

 

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Теги: сборная Украины, сборная Франции, футбол
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