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Франция - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2022

Комментариев: 1
Сборная Украины начнет свой путь на чемпионат мира-2022 матчем против сильнейшей команды планеты.
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча

В среду, 24 марта, сборная Украины на выезде сыграет против Франции в матче первого тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022. Поединок состоится в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе Стад де Франс. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Франция - Украина будет доступна в этой новости 24 марта, начиная с 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что сборная Франции является действующим чемпионом мира. По мнению экспертов, именно "трехцветные" одержат победу в этом противостоянии.

В своей истории "желто-синие" десять раз встречались с Францией и всего раз обыгрывали ее. Это случилось в домашнем поединке плей-офф отбора на ЧМ-2014. Трижды встречи заканчивались вничью и шесть раз - поражением Украины.

Отметим, что в последний раз Украина проиграла Франции в товарищеском матче в октябре 2020 года со счетом 7:1. Это - самое крупное поражение за всю историю нашей команды.

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Теги: сборная Украины, сборная Франции, футбол, ЧМ-2022
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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    24.03.2021, 10:12
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Поимеют сегодня хлопцы чемпионов.Чую,просто порвут галльских петухов))
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