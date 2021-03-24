Франция - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины начнет свой путь на чемпионат мира-2022 матчем против сильнейшей команды планеты.

В среду, 24 марта, сборная Украины на выезде сыграет против Франции в матче первого тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022. Поединок состоится в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе Стад де Франс. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Франция - Украина будет доступна в этой новости 24 марта, начиная с 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что сборная Франции является действующим чемпионом мира. По мнению экспертов, именно "трехцветные" одержат победу в этом противостоянии.

В своей истории "желто-синие" десять раз встречались с Францией и всего раз обыгрывали ее. Это случилось в домашнем поединке плей-офф отбора на ЧМ-2014. Трижды встречи заканчивались вничью и шесть раз - поражением Украины.

Отметим, что в последний раз Украина проиграла Франции в товарищеском матче в октябре 2020 года со счетом 7:1. Это - самое крупное поражение за всю историю нашей команды.