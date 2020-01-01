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Перуанская Альянса интересуется футболистом Динамо

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Клейтон может вернуться в Южную Америку.
Клейтон
Клейтон
twitter.com/PolidoroJunior

Перуанская Альянса интересуется бразильским вингером киевского Динамо Клейтоном, сообщает Goal.com.

По информации источника, перуанский клуб в ближайшее время может сделать Динамо предложение по трансферу Клейтона.

Бразилец перешел в киевский клуб осенью прошлого года и пока не сыграл за первую команду Динамо ни одного матча. Трансферная стоимость Клейтона по версии Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.

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Теги: Динамо, Альянса, Клейтон
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