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Вербич скоро вернется к тренировкам, Нещерет пропустит несколько недель

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В Динамо рассказали о травмированных футболистов.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
Getty Images

Главный врач Динамо Андрей Шморгун рассказал о здоровье травмированных футболистов, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Словенец Беньямин Вербич близок к выздоровлению и скоро вернется к беговой работе. Также близок к вощвращению к тренировкам Владимир Костевич.

Из-за воспаления мышцы несколько недель пропустит вратарь Руслан Нещерет. Также в Сербии проходит реабилитацию Никита Бурда.

Не сообщаются сроки восстановления Артема Беседина и Виктора Цыганкова, которые из-за повреждений мышц пропустят матчи сборной Украины и сейчас уже вернулись в расположение клуба.

Напоминам, что из-затравм Беседина и Цыганкова в сборную был довызван форвард Днепра-1 Андрей Довбик.

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Теги: Динамо, Беньямин Вербич, Руслан Нещерет, Виктор Цыганков, Артем Беседин
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