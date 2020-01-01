Вербич скоро вернется к тренировкам, Нещерет пропустит несколько недель
В Динамо рассказали о травмированных футболистов.
Главный врач Динамо Андрей Шморгун рассказал о здоровье травмированных футболистов, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Словенец Беньямин Вербич близок к выздоровлению и скоро вернется к беговой работе. Также близок к вощвращению к тренировкам Владимир Костевич.
Из-за воспаления мышцы несколько недель пропустит вратарь Руслан Нещерет. Также в Сербии проходит реабилитацию Никита Бурда.
Не сообщаются сроки восстановления Артема Беседина и Виктора Цыганкова, которые из-за повреждений мышц пропустят матчи сборной Украины и сейчас уже вернулись в расположение клуба.
Напоминам, что из-затравм Беседина и Цыганкова в сборную был довызван форвард Днепра-1 Андрей Довбик.
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