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Тайсон не будет подписывать предварительный контракт с Интернасьоналем

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Бразилец пообещал это Шахтеру.
Тайсон против Кевина Фогта
Тайсон против Кевина Фогта
Getty Images

Полузащитник Шахтера Тайсон не будет подписывать предварительный контракт с бразильским клубом Интернасьональ, сообщает Globo.

По информации источника, Тайсон не будет подписывать предварительное соглашение, поскольку пообещал это Шахтеру. Однако право заключить предварительный контракт у бразильца есть, поскольку его контракт с украинским клубом истекает нынешним летом.

Напоминаем, что Шахтер интересуется молодым защитником Интернасьоналя Винисиусом Аугусто.

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Теги: Шахтер, Интернасьональ, Тайсон
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