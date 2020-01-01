Тайсон не будет подписывать предварительный контракт с Интернасьоналем

Бразилец пообещал это Шахтеру.

Полузащитник Шахтера Тайсон не будет подписывать предварительный контракт с бразильским клубом Интернасьональ, сообщает Globo.

По информации источника, Тайсон не будет подписывать предварительное соглашение, поскольку пообещал это Шахтеру. Однако право заключить предварительный контракт у бразильца есть, поскольку его контракт с украинским клубом истекает нынешним летом.

Напоминаем, что Шахтер интересуется молодым защитником Интернасьоналя Винисиусом Аугусто.