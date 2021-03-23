Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер интересуется молодым защитником Интернасьоналя

Комментариев: 0
Шахтер готов заплатить за Винисиуса Аугусто 6 миллионов евро.
Винисиус Аугусто
Винисиус Аугусто
Internacional

Донецкий шахтер интересуется защитником бразильского Интернасьоналя Винисиусом Аугусто, сообщает UOL Esporte.

Украинский клуб готов заплатить за молодого футболиста 6 миллионов евро. Однако, полноценный контракт с Аугусто можно будет заключить не ранее, чем летом 2022 года, когда ему исполнится 18 лет.

Также сообщается о том, что Аугусто интересен итальянскому Ювентусу и английскому Манчестер Сити.

Напоминаем, что в Интернасьональ летом может уйти полузащитник Шахтера Тайсон. 

Поделись:
Теги: Шахтер, Интернасьональ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь