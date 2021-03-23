Шахтер интересуется молодым защитником Интернасьоналя

Шахтер готов заплатить за Винисиуса Аугусто 6 миллионов евро.

Донецкий шахтер интересуется защитником бразильского Интернасьоналя Винисиусом Аугусто, сообщает UOL Esporte.

Украинский клуб готов заплатить за молодого футболиста 6 миллионов евро. Однако, полноценный контракт с Аугусто можно будет заключить не ранее, чем летом 2022 года, когда ему исполнится 18 лет.

Также сообщается о том, что Аугусто интересен итальянскому Ювентусу и английскому Манчестер Сити.

Напоминаем, что в Интернасьональ летом может уйти полузащитник Шахтера Тайсон.