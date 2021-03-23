Шахтер интересуется молодым защитником Интернасьоналя
Шахтер готов заплатить за Винисиуса Аугусто 6 миллионов евро.
Донецкий шахтер интересуется защитником бразильского Интернасьоналя Винисиусом Аугусто, сообщает UOL Esporte.
Украинский клуб готов заплатить за молодого футболиста 6 миллионов евро. Однако, полноценный контракт с Аугусто можно будет заключить не ранее, чем летом 2022 года, когда ему исполнится 18 лет.
Также сообщается о том, что Аугусто интересен итальянскому Ювентусу и английскому Манчестер Сити.
Напоминаем, что в Интернасьональ летом может уйти полузащитник Шахтера Тайсон.
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