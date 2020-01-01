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Садовой: Я бы продавал название Арены Львов на торгах

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Андрей Садовой прокомментировал идею с переименованием стадиона Арена Львов.
Андрей Садовой
Андрей Садовой
galinfo.com.ua

Мэр Львова Андрей Садовой не поддержал идею присвоить стадиону Арена-Львов имя Степана Бандеры.

По мнению градоначальника, гораздо лучше было бы продавать название стадиона спонсорам на торгах.

«Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например — на 5 лет продать Adidas, на 5 лет — Tesla. Или тому, что стадион достроит, с четкой фиксацией сроков и цены. И зарабатывать на этом деньги», - приводит слова Садового GalInfo.

Напоминаем, что на Арене-Львов должны были пройти запланированный на март матчи сборной Украины, которые были перенесены в Киев.

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Теги: Арена Львов, Андрей Садовой
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