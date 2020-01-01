Садовой: Я бы продавал название Арены Львов на торгах

Андрей Садовой прокомментировал идею с переименованием стадиона Арена Львов.

Мэр Львова Андрей Садовой не поддержал идею присвоить стадиону Арена-Львов имя Степана Бандеры.

По мнению градоначальника, гораздо лучше было бы продавать название стадиона спонсорам на торгах.

«Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например — на 5 лет продать Adidas, на 5 лет — Tesla. Или тому, что стадион достроит, с четкой фиксацией сроков и цены. И зарабатывать на этом деньги», - приводит слова Садового GalInfo.

Напоминаем, что на Арене-Львов должны были пройти запланированный на март матчи сборной Украины, которые были перенесены в Киев.