Каштру: У нас было много возможностей забить Львову

Луиш Каштру прокомментировал поражение Шахтера от ФК Львов.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал поражение своей команды от ФК Львов в 19-м туре чемпионата Украины.

По словам португальского специалиста, Шахтер в этом матче мог забить гораздо больше голов.

«Да, было много ударов, много моментов, ударов в створ. Забили 2 мяча, но в таком матче должны были забить 5-6. У нас было много возможностей это сделать», - сообщил Каштру в интервью официальному Youtube-каналу Шахтера.

Напоминаем, что 21 марта Шахтер неожиданно проиграл ФК Львов во счетом 2:3.