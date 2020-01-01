Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бущан - о выступлении Динамо в ЛЧ: После жеребьевки все было понятно

Комментариев: 0
Голкипер киевского клуба высказался о группе Лиге чемпионов, в которой выступала команда.
Георгий Бущан
Георгий Бущан
Динамо Киев

Вратарь Динамо Георгий Бущан поделился своим мнением о выступлении команды в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

"Если смотреть реально на вещи, то еще после жеребьевки все было понятно. Мы полгода назад играли в Лиге Европы и проигрывали, и вылетели, а через полгода играем в Лиге Чемпионов. Никто не верил, что мы можем занять второе место в чемпионате.

Такой скачок за пару месяцев, и мы в одной группе с Барселоной, Ювентусом, Месси, Криштиану. Вы сами все прекрасно понимаете. Мы уже знали, что наша задача – бороться с Ференцварошем за Лигу Европы.

Возможно, если бы в Киеве мы первыми забили Ювентусу, то все могло сложиться по-другому. Но, что я заметил, такие клубы играют сами и тебе дают тебе играть до того, пока ты можешь. Они тебя зазывают, а потом раз укололи, второй - уже 0:2. В Киеве была игра не по счету.

Все кричали, что дубль Барселоны - лучшие молодые футболисты мира, состав на полмиллиарда, и они вышли и проявили себя на этом уровне. У нас бы второй состав привезли играть с Шепетовкой условной. Они вышли доказывать, что они лучше звезд. Все ждали чуда, но его не произошло", - сказал Бущан в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, в своей группе Лиги чемпионов Динамо заняло третье место и попало в Лигу Европы, где на стадии 1/8 финала вылетело от Вильярреала (0:4 по сумме двух встреч).

Поделись:
Теги: Георгий Бущан, футбол, Динамо, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь