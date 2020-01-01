Бущан - о выступлении Динамо в ЛЧ: После жеребьевки все было понятно

Голкипер киевского клуба высказался о группе Лиге чемпионов, в которой выступала команда.

Вратарь Динамо Георгий Бущан поделился своим мнением о выступлении команды в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

"Если смотреть реально на вещи, то еще после жеребьевки все было понятно. Мы полгода назад играли в Лиге Европы и проигрывали, и вылетели, а через полгода играем в Лиге Чемпионов. Никто не верил, что мы можем занять второе место в чемпионате.

Такой скачок за пару месяцев, и мы в одной группе с Барселоной, Ювентусом, Месси, Криштиану. Вы сами все прекрасно понимаете. Мы уже знали, что наша задача – бороться с Ференцварошем за Лигу Европы.

Возможно, если бы в Киеве мы первыми забили Ювентусу, то все могло сложиться по-другому. Но, что я заметил, такие клубы играют сами и тебе дают тебе играть до того, пока ты можешь. Они тебя зазывают, а потом раз укололи, второй - уже 0:2. В Киеве была игра не по счету.

Все кричали, что дубль Барселоны - лучшие молодые футболисты мира, состав на полмиллиарда, и они вышли и проявили себя на этом уровне. У нас бы второй состав привезли играть с Шепетовкой условной. Они вышли доказывать, что они лучше звезд. Все ждали чуда, но его не произошло", - сказал Бущан в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, в своей группе Лиги чемпионов Динамо заняло третье место и попало в Лигу Европы, где на стадии 1/8 финала вылетело от Вильярреала (0:4 по сумме двух встреч).