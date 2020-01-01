Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Франция запретила въезд в страну форварду сборной Украины

Комментариев: 0
Нападающего Днепра-1 Артема Довбыка довызвали в сборную 2 дня назад.
Артем Довбик
Артем Довбик
УАФ

Форвард Днепра-1 Артем Довбик, которого довызвали в расположение сборной Украины два дня назад , не сможет полететь с национальной командой во Францию на отборочный матч ЧМ-2022 против чемпионов мира.

Как сообщает официальный сайт УАФ, 23-летний футболист останется в Киеве из-за требований французского законодательства на время пандемии коронавируса.

Дело в том, что член спортивной делегации может получить разрешение на въезд в страну, не отбывая 10-дневный карантин, если документы были предоставлены французским властям заранее. Однако из-за того, что Довбик только прибыл в расположение сборной Украины, органам здравоохранения Франции недостаточно времени для того, чтобы дать ему такое разрешение.

Источник отмечает, что Довбик будет индивидуально тренироваться в Киеве, а когда команда вернется из Франции, то присоединится к остальным игрокам. Тренерский штаб рассчитывает на Артема в домашних матчах отбора на ЧМ-2022.

Таким образом, во Францию полетят 28 игроков. Они отправятся в Париж чартерным рейсом во вторник, 23 марта, в 16:00 по киевскому времени.

Состав сборной Украины на матч против Франции:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - Шахтер), Георгий Бущан (Динамо Киев), Дмитрий Резник (Ворскла), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - Шахтер), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все - Динамо Киев), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт).

Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка (оба - Шахтер), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все - Динамо), Александр Зубков (Ференцварош), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - Аталанта), Евгений Макаренко (Кортрейк), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Роман Яремчук (Гент).

Матч Франция - Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по Киеву.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что у него есть план на игру против Франции.

Поделись:
Теги: Артем Довбык, футбол, сборная Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь