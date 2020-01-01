Франция запретила въезд в страну форварду сборной Украины

Нападающего Днепра-1 Артема Довбыка довызвали в сборную 2 дня назад.

Форвард Днепра-1 Артем Довбик, которого довызвали в расположение сборной Украины два дня назад , не сможет полететь с национальной командой во Францию на отборочный матч ЧМ-2022 против чемпионов мира.

Как сообщает официальный сайт УАФ, 23-летний футболист останется в Киеве из-за требований французского законодательства на время пандемии коронавируса.

Дело в том, что член спортивной делегации может получить разрешение на въезд в страну, не отбывая 10-дневный карантин, если документы были предоставлены французским властям заранее. Однако из-за того, что Довбик только прибыл в расположение сборной Украины, органам здравоохранения Франции недостаточно времени для того, чтобы дать ему такое разрешение.

Источник отмечает, что Довбик будет индивидуально тренироваться в Киеве, а когда команда вернется из Франции, то присоединится к остальным игрокам. Тренерский штаб рассчитывает на Артема в домашних матчах отбора на ЧМ-2022.

Таким образом, во Францию полетят 28 игроков. Они отправятся в Париж чартерным рейсом во вторник, 23 марта, в 16:00 по киевскому времени.

Состав сборной Украины на матч против Франции:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - Шахтер), Георгий Бущан (Динамо Киев), Дмитрий Резник (Ворскла), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - Шахтер), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все - Динамо Киев), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт).

Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка (оба - Шахтер), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все - Динамо), Александр Зубков (Ференцварош), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - Аталанта), Евгений Макаренко (Кортрейк), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Роман Яремчук (Гент).

Матч Франция - Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по Киеву.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что у него есть план на игру против Франции.