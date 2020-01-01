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Зинченко - о матче с Францией: Времени на подготовку у нас толком нет

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Полузащитник обещает с Францией будет другая игра по сравнению с товарищеской в октябре.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который пришел на пресс-конференцию вместе с Андреем Шевченко, провел параллели предстоящей игры против Франции с товарищеской игрой команд в октябре (команда Шевченко проиграла 1:7).

"Никакого мандража нет, мы все понимаем, что это за сборная, какая это команда. Мотивация у нас огромная. Счет прошлого матча не совсем отражал игру на поле. Если брать первые 15-20 минут второго тайма, наша команда играла даже лучше, чем Франция. Счет…хорошо, что это произошло в товарищеском матче, а не в официальном. Сейчас будет другая игра.

Все ребята соскучились друг по другу. Сейчас нам нужно вспоминать все те связи, которые у нас были до этого. К сожалению, времени на раскачку у нас нет, даже времени подготовиться к играм  толком, тоже нет. Главное, чтобы не было новых травм, а парни, которые не приехали сейчас, побыстрее восстановились, потому что мы нуждаемся во всех игроках", - отметил Зинченко.

Ранее Андрей Шевченко рассказал, что у него есть план на игру с Францией.

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