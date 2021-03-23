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Шевченко об игре с Францией: У нас есть план на игру

Комментариев: 2
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на традиционной пресс-конференции поделился ожиданиями от матча против сборной Франции на старте квалификации ЧМ-2022.

"Однозначно выводы с октябрьской товарищеской встречи, где мы проиграли 1:7, были сделаны. В первую очередь мы будем играть официальны матч – это другая концентрация. Мы знаем силу французской сборной. Я уважаю эту команду, тренера.

Они – действующие чемпионы мира, имея такой состав и хорошую команду. Мы серьезно готовимся к этому матчу – у нас есть план на игру.

Что касается состава, у нас есть потери – травмированные Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Беседин. Это игроки, на которых мы рассчитывали, но в связи с травмами они не готовы. Под вопросом Андрей Ярмоленко будет тоже.

Но несмотря на это команда готова. У нас есть определенные задумки на игру с Францией. К сожалению, очень мало времени. Исходим из ситуации, что первый раз играем три официальные игры – в этом тоже есть сложность.

Несмотря на это, мы с хорошим настроением вылетаем сегодня вечером и будем готовиться на завтрашний матч", – сказал Шевченко.

Напомним, в среду, 24 марта, сборная Украины стартует в отборе на ЧМ-2022 выездным матчем со сборной Франции.

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Теги: Андрей Шевченко, футбол, сборная Украины, сборная Франции
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.03.2021, 13:34
Оценка:  -1
гость
Команда готова опять пролететь 1:7...
Стр    23.03.2021, 13:26
Оценка:  +5
Стр
всем игрокам по косяку в раздевалке?)))))
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