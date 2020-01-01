Матч Франция - Украина обслужат арбитры из Германии
Стало известно, кто будет следить за порядком на поле в матче отбора на ЧМ-2022.
Поединок отборочного турнира чемпионата мира-2022 Франция - Украина будет обслуживать бригада арбитров из Германии, сообщает УЕФА.
Судейскую бригаду возглавит 39-летний Тобиас Штилер, ассистентами которого станут Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер, четвертый арбитр - Кристиан Дингерт.
Добавим, что поединок Франция - Украина состоится в среду, 24 марта, на стадионе Стад-де-Франс в Сен-Дени. Штилер даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.
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