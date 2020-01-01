Шевченко оценил серьезность травмы Степаненко

Наставник сборной Украины поделился информацией о состоянии лидера команды.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции перед стартом в отборе на ЧМ-2022 прокомментировал отсутствие полузащитника Шахтера Тараса Степаненко и информацию, что травма помешает ему сыграть на Евро-2020 этим летом.

"Я общался с Тарасом Степаненко две недели назад, общался с врачом Шахтера. Знаю, что ему делали некие процедуры, состояние его стабильное. Я удивился информацией, которая появилась вчера о том, что он может пропустить Евро.

Если его колено отреагирует хорошо на физические нагрузки, он будет готов играть с командой. У меня информация такова, что у него все хорошо", - отметил Шевченко, добавив, что точную информацию нужно все же уточнять у самого Тараса" - сказал Шевченко на пресс-конференции.

Ранее Шевченко отреагировал на решение CAS по матчу Швейцария - Украина.