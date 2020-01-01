Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шевченко оценил серьезность травмы Степаненко

Комментариев: 0
Наставник сборной Украины поделился информацией о состоянии лидера команды.
Андрей Шевченко и Тарас Степаненко
Андрей Шевченко и Тарас Степаненко
УАФ

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции перед стартом в отборе на ЧМ-2022 прокомментировал отсутствие полузащитника Шахтера Тараса Степаненко и информацию, что травма помешает ему сыграть на Евро-2020 этим летом.

"Я общался с Тарасом Степаненко две недели назад, общался с врачом Шахтера. Знаю, что ему делали некие процедуры, состояние его стабильное. Я удивился информацией, которая появилась вчера о том, что он может пропустить Евро.

Если его колено отреагирует хорошо на физические нагрузки, он будет готов играть с командой. У меня информация такова, что у него все хорошо", - отметил Шевченко, добавив, что точную информацию нужно все же уточнять у самого Тараса" - сказал Шевченко на пресс-конференции.

Ранее Шевченко отреагировал на решение CAS по матчу Швейцария - Украина.

Поделись:
Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины, футбол, Тарас Степаненко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь