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Бущан вспомнил первые слова Луческу по приходу румына в Динамо

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Голкипер киевлян поведал о речи Луческу.
Георгий Бущан
Георгий Бущан
Динамо Киев

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан поделился эмоциями от работы под руководством главного тренера Мирчи Луческу, а также высказался о результатах выступления своей команду в текущем еврокубковом сезоне.

“Мы ждали перемен. Я получаю огромное удовольствие от работы с Луческу. Он пришел и первое, что сказал: Вы — лучшие молодые игроки в этой стране. Вы должны поверить в себя. Без веры в себя у вас ничего не получится. Это его большая заслуга и в тот период мы поверили, что это возможно. Стали больше времени проводить на базе, акцент на теорию, тренировочный процесс, много новых упражнений. Казалось бы, они старые, но в них есть что-то новое“.

“Если смотреть реально на вещи, то после жеребьевки все было понятно. Мы полгода назад вылетели из ЛЕ, а через полгода играем в ЛЧ. Никто не верил, что мы можем занять второе место в чемпионате. Такой скачок за пару месяцев и мы в одной группе с Ювентусом и Барселоной. Мы знали, что наша задача бороться с Ференцварошом. Возможно, забей Ювентусу первым в Киеве, история могла сложиться по-другому“.

“Заметил, что такие команды сами играют и тебе дают до того, пока ты можешь. Они тебя зазывают, а потом раз укололи, второй — уже 0:2. В Киеве была игра не по счету. Все кричали, что Барселона приехала вторым составом, но они вышли и проявили себя на этом уровне. Там состав полмиллиарда стоит, лучшие молодые игроки. У нас бы второй состав привезли играть с Шепетовкой условной Они вышли доказывать, что они лучше звезд. Все ждали чуда, но его не произошло“, — заявил Бущан в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

В текущем сезоне Георгий Бущан провел в футболке Динамо Киев 29 поединков во всех турнирах, 13 из которых ему удалось отстоять “на ноль“.

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Теги: Георгий Бущан, футбол, УПЛ, Динамо
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