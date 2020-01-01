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Трубин - о дебютном вызове в сборную: Хочется показать себя с наилучшей стороны

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Вратарь Шахтера рассказал о подготовке сборной к матчу с Францией.
Анатолий Трубин (справа)
Анатолий Трубин (справа)
УАФ

Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал подготовку национальной команды к стартовым матчам отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

"Конечно, это приятно – дебютный вызов для меня. Немного волнуюсь, но потихоньку буду со всеми знакомиться, и все будет хорошо".

"Хочется показать себя с наилучшей стороны – что я могу и на что способен. Конкуренция? Это всегда хорошо. Будут тренировки, а уже решать главному тренеру. Только в плюс, когда есть конкуренция", — заявил Трубин в интервью YouTube-каналу УАФ.

Напомним, ближайший матч сборная Украины сыграет против Франции 24-го марта в рамках отбора к ЧМ-2022. Также 28-го числа предстоит встреча со сборной Финляндии, а 31-го с Казахстаном.

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Теги: Анатолий Трубин, Шахтер, футбол
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