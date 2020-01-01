Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы - источник

Комментариев: 0
Травма футболиста оказалась серьезнее, чем ожидалось ранее.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко

Опорный полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы колена.

Как рассказал ведущий программы ТаТоТаке Андрей Сенькивэж травма Степаненко оказалась серьезнее, чем ожидалось ранее.

Восстановление хавбека может затянуться, и есть угроза, что футболист не успеет восстановиться к июню, когда стартует Евро-2020.

Степаненко травмировался 21 февраля в матче УПЛ против Руха и после того не попадал в заявку Шахтера.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь