Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы - источник

Травма футболиста оказалась серьезнее, чем ожидалось ранее.

Опорный полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы колена.

Как рассказал ведущий программы ТаТоТаке Андрей Сенькивэж травма Степаненко оказалась серьезнее, чем ожидалось ранее.

Восстановление хавбека может затянуться, и есть угроза, что футболист не успеет восстановиться к июню, когда стартует Евро-2020.

Степаненко травмировался 21 февраля в матче УПЛ против Руха и после того не попадал в заявку Шахтера.