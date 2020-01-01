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Бущан вошел в топ-5 вратарей Динамо по сухим матчам

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Для украинского голкипера поединок с Рухом был 50-м в чемпионате Украины.
Георгий Бущан
Георгий Бущан

Киевское Динамо в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги обыграло львовский Рух со счетом 3:0.

Для вратаря "бело-синих" Георгия Бущана этот матч стал 50-м в национальных чемпионатах. Все встречи он провел в составе киевского клуба. По этому показателю он догнал сразу троих исполнителей — Виталия Реву, Аруну Лукмана и Дерлиса Гонсалеса.

Также Бущан провел свой 24-й сухой матч, что позволило ему обогнать Игоря Кутепова и ворваться в топ-5 вратарей Динамо по этому показателю. Впереди Георгия Денис Бойко (29 матчей), Виталий Рева (30), Максим Коваль (36) и Александр Шовковский (233).

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Теги: Георгий Бущан
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Источник: ФК Динамо Киев

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