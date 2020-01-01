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Футболисты сборной Украины сдали тест на коронавирус

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Среди прибывших в расположение сборной нет ни одного игрока с позитивным тестом.
Футболисты сборной Украины сдали тест на коронавирус

Национальная сборная Украины начала сбор для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира-2022 против Франции, Финляндии и Казахстана.

По информации УАФ, все игроки перед первой тренировкой сдали ПЦР-тесты, результаты которых оказались отрицательными у всех членов команды.

Отмечается также, что в первом занятии приняли участие 26 футболистов, еще трое легионеров (Ярмоленко, Коваленко и Малиновский) прибыли вечером, после чего также сдадут тесты.

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