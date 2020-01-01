Ребров: В Динамо были недовольны испанцами, потому что они заставляли работать

Экс-наставник Динамо вспомнил времена своего пребывания в столичном клубе.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров подтвердил информацию о том, что украинским тренерам не нравилось работать с испанскими коллегами в Динамо.

"Конечно, не хотели с испанцами работать, потому что они заставляли работать.

А кто же хочет работать? Те испанцы, я же не просто брал их сюда. Рауль, Висенте – они жили 24 часа на базе и работали рядом со мной.

Я видел, как работал Альберто Босх, Унаи Мельгозе, которые продолжают работать со мной. Они заставляют людей работать.

Поэтому некоторые тренеры в академии были недовольны тем, что работали слишком много. Раньше у них там было: некоторые тренеры приходили на тренировке, в машине менял бутсы, вышел, потренировал детей, свисточек, снял бутсы, в машину сел и поехал. Вот это очень комфортная тренировка.

Это все знают. Все думают, что если футболист имел суперпрошлое как игрок, то он будет 100% хорошим тренером, особенно детским. Детский тренер – это педагог, там нужны больше задатки педагога, а не футболиста.

Ставить тренеров – это прерогатива руководителей. Когда я был руководителем Динамо как тренер, хорошо, что я получил поддержку президента [Игоря Суркиса], мы постарались воплотить эту модель игры и управления в клуб. Кто-то говорит – хуже, лучше, но мы выигрывали все возрасты в Украине, играли успешно Европе, имею в виду молодежные команды", – сказал Ребров YouTube-каналу Бомбардир.

Сергей Ребров был главным тренером Динамо Киев с 2014 по 2017 года.