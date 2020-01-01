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Привітання В'ячеславом Шевчуком переможців, які отримали авто від FavbetАктуально

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Favbet ламає стереотипи та по-справжньому дарує авто завзятим вболівальникам.
Привітання В'ячеславом Шевчуком переможців, які отримали авто від Favbet

“Викради тачку у Favbet“ - це не лише про 21 авто для найвідданіших поціновувачів футболу, а й про злам стереотипного сприйняття таких промо-кампаній, оскільки соціум ставиться до подібних заходів з деякою недовірою. 

Тому першим переможцям дісталися не лише новенькі авто Ford Ecosport, а й дзвінок-привітання від В'ячеслава Шевчука, бренд-амбасадора Favbet, екс-гравця донецького “Шахтаря“ та збірної України. 

Спілкування по телефону з В'ячеславом по-справжньому шокувало учасників “Викради тачку у Favbet“, які ще не встигли усвідомити, що їхня перемога - цілком реальна. 

Подивіться самі як це було:

Авто отримали:

   1) вболівальник Динамо з Одещини - Назар

   2) Володимир з Харкова, який обожнює англійський футбол та вболіває за відродження Металіста, що є для нього взірцем футболу 

   3) Назар з Тернопільщини - вболівальник “Шахтаря“. Для нього дзвінок став особливою гордістю.

Маркетинговий захід “Викради тачку у Favbet“ складається з трьох етапів по шість тижнів та триватиме до липня 2021 року. Під час кожного етапу подарують по шість автомобілів Ford Ecosport та по одному Jaguar XE. Також передбачається ще дуже багато тематичних винагород. 

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