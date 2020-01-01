Олимпик опубликовал заявления арбитров об оскорблениях со стороны Лучи

Донецкий Олимпик обнародовал свидетельские показания от 2020 года арбитров Ивана Бондаря и Игоря Маковея по делу о нарушении кодекса этики и честной игры главой комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Как утверждает пресс-служба клуба, и Бондарь, и Маковей готовы немедленно выступить в УАФ с этими показаниями.

"Мы получили новые доказательства грубейших нарушений Лучано Лучи кодекса этики и честной игры. На этот раз это свидетельские показания арбитров УАФ Ивана Бондаря и Игоря Маковея, которые они предоставили для Франческо Баранки.

Вчера Иван Бондарь и Игорь Маковей подали свои заявления с ходатайствами о готовности лично явиться в УАФ и дать подробные пояснения о том, как Лучано Лучи в течение 5 лет поносил Украину не только в рабочем телеграм-чате, но и на регулярных семинарах арбитров УАФ.

Заявления об этом, которое Иван Бондарь подал в комитет этики и честно игры еще в июле 2020 года Франческо Баранка просто проигнорировал. В связи с этим Иван Бондарь и Игорь Маковей обратились к нам с просьбой опубликовать их подробные показания, чтобы не дать Франческо Баранке в очередной раз спустить на тормозах "деяния" своего соотечественника.

По просьбе арбитров снова информируем футбольную общественность о нравах Лучано Лучи, который, зарабатывая деньги в Украине, считает нас с вами гражданами "банановой республики". Закон один для всех", – отмечается в заявлении Олимпика.