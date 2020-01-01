Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Олимпик опубликовал заявления арбитров об оскорблениях со стороны Лучи

Комментариев: 0
Лучано Лучи
Лучано Лучи
УАФ

Донецкий Олимпик обнародовал свидетельские показания от 2020 года арбитров Ивана Бондаря и Игоря Маковея по делу о нарушении кодекса этики и честной игры главой комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Как утверждает пресс-служба клуба, и Бондарь, и Маковей готовы немедленно выступить в УАФ с этими показаниями.

"Мы получили новые доказательства грубейших нарушений Лучано Лучи кодекса этики и честной игры. На этот раз это свидетельские показания арбитров УАФ Ивана Бондаря и Игоря Маковея, которые они предоставили для Франческо Баранки.

Вчера Иван Бондарь и Игорь Маковей подали свои заявления с ходатайствами о готовности лично явиться в УАФ и дать подробные пояснения о том, как Лучано Лучи в течение 5 лет поносил Украину не только в рабочем телеграм-чате, но и на регулярных семинарах арбитров УАФ.

Заявления об этом, которое Иван Бондарь подал в комитет этики и честно игры еще в июле 2020 года Франческо Баранка просто проигнорировал. В связи с этим Иван Бондарь и Игорь Маковей обратились к нам с просьбой опубликовать их подробные показания, чтобы не дать Франческо Баранке в очередной раз спустить на тормозах "деяния" своего соотечественника.

По просьбе арбитров снова информируем футбольную общественность о нравах Лучано Лучи, который, зарабатывая деньги в Украине, считает нас с вами гражданами "банановой республики". Закон один для всех", – отмечается в заявлении Олимпика.

Поделись:
Теги: Лучано Лучи, УАФ, Олимпик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь