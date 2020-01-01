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Сабо оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ

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Именитый тренер практически уверен в победе киевлян в чемпионате.
Футболисты Динамо
Футболисты Динамо
ФК Динамо Киев

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо оценил шансы киевского Динамо на чемпионство в текущем сезоне чемпионата Украины.

Специалист считает, что “бело-синие“ близки к завоеванию трофея.

“Шансы Динамо на чемпионство сейчас - 90%. Слишком много гандикапа - семь очков.

Даже если Шахтер обыграет Динамо, то что это изменит? Да и не факт, что Шахтер обыграет киевлян. У Динамо прекрасное преимущество и в Кубке Украины, и в чемпионате“, - приводит слова Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, в последнем туре УПЛ Динамо разгромило Рух. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Рух.

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Теги: Динамо, УПЛ, футбол
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