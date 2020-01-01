Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Легионер Львова признан лучшим игроком 19-го тура УПЛ

Комментариев: 0
Бразилец хорошо показал себя в матче с донецким Шахтером.
Шина
Шина
ПФК Львов

Полузащитник Львова Шина признан лучшим игроком по итогам 19-го тура чемпионата Украины, сообщается на сайте УПЛ.

В победном поединке против Шахтера бразилец забил гол и оформил результативную передачу.

Он обошел хорвата Марио Чуже из Днепра-1, а также футболиста Ворсклы Руслана Степанюка, в голосовании экспертного совета УПЛ.

Шина - лучший футболист 19-го тура УПЛ
Шина - лучший футболист 19-го тура УПЛ
УПЛ

Напомним, что лучшим главным тренером минувшего тура стал наставник ПФК Львов Анатолий Бессмертный.

Поделись:
Теги: Шина, футбол, ПФК Львов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь