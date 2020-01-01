Легионер Львова признан лучшим игроком 19-го тура УПЛ
Бразилец хорошо показал себя в матче с донецким Шахтером.
Полузащитник Львова Шина признан лучшим игроком по итогам 19-го тура чемпионата Украины, сообщается на сайте УПЛ.
В победном поединке против Шахтера бразилец забил гол и оформил результативную передачу.
Он обошел хорвата Марио Чуже из Днепра-1, а также футболиста Ворсклы Руслана Степанюка, в голосовании экспертного совета УПЛ.
Напомним, что лучшим главным тренером минувшего тура стал наставник ПФК Львов Анатолий Бессмертный.
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