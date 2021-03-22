Творец главной сенсации УПЛ признан лучшим наставником 19-го тура

Наставник Львова Бессмертный признан лучшим тренером 19-го тура УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу выбрало лучшего специалиста в 19-м туре чемпионата Украины. Им стал наставник Львова Анатолий Бессмертный. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Подопечные украинского тренера сумели обыграть донецкий Шахтер - 3:2. Бессмертный получил 4,6 балла из возможных 5.

Анатолий Бессмертный - лучший наставник 19-го тура УПЛ УПЛ

Сейчас Львов находится на 12 позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 15 очков. Шахтер, уступивший львовской команде, находится на втором месте с 39 очками.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПФК Львов - Шахтер.