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Творец главной сенсации УПЛ признан лучшим наставником 19-го тура

Комментариев: 1
Наставник Львова Бессмертный признан лучшим тренером 19-го тура УПЛ.
Анатолий Бессмертный
Анатолий Бессмертный
ПФК Львов

Всеукраинское объединение тренеров по футболу выбрало лучшего специалиста в 19-м туре чемпионата Украины. Им стал наставник Львова Анатолий Бессмертный. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Подопечные украинского тренера сумели обыграть донецкий Шахтер - 3:2. Бессмертный получил 4,6 балла из возможных 5.

Анатолий Бессмертный - лучший наставник 19-го тура УПЛ
Анатолий Бессмертный - лучший наставник 19-го тура УПЛ
УПЛ

Сейчас Львов находится на 12 позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 15 очков. Шахтер, уступивший львовской команде, находится на втором месте с 39 очками.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПФК Львов - Шахтер.

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Теги: Анатолий Бессмертный, ПФК Львов, футбол, Шахтер
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.03.2021, 15:05
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гость
Блять,когда уже кастрата выгонят нaxyй. Нормальная команда была,так он из нее говно такое блять сделал пиздeц. Я думал дно пробито с агробизнесом. Но xyй там. Кастрат ой как не прост...
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