"Франция - очень сложный соперник": Шевченко - о старте квалификации к ЧМ-2022

Специалист рассказал о кадровой ситуации в команде.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о поединке против национальной команды Франции в рамках квалификации к чемпионату мира в 2022 году.

"Франция - очень сложный соперник, не лучшая команда для начала. Но в связи с ситуацией с коронавирусом сделали специальный календарь с тремя играми. У нас намного меньше времени на подготовку. Мы сейчас в непростой ситуации, ведь у нас есть много травмированных игроков. Цыганков и Беседин неплохо выглядели, но получили травмы, поэтому их не будет. Ярмоленко только-только восстанавливается, он не попадал в заявку. Он прилетает, и мы будем определяться, будет ли он готовиться".

Специалист прокомментировал вылет донецкого Шахтера и киевского Динамо из Лиги Европы.

"Две недели назад смотрел совершенно оптимистично на игры, ведь Динамо и Шахтер были в хорошей форме. Сейчас есть определенный спад, судя по тем играм, которые Динамо и Шахтер сыграли в Лиге Европы и чемпионате Украины. За этот короткий период нужно поговорить с ребятами, найти мотивацию и подготовить их к игре".

Шевченко высказался о дебютном вызове Артема Довбика.

"Вызов Довбика связан с травмой Беседина. Мы посмотрели этот и предыдущие туры, за этим футболистом уже давно наблюдали. У него есть определенные характеристики и качества, которые мне интересны. Мы решили воспользоваться возможностью, посмотрим, как он будет выглядеть на тренировках. Ему будет полезно побыть с нами", - рассказал Шевченко в программе Великий Футбол.

Ранее Шевченко высказался о решении CAS оставить в силе техническое поражение сборной Украины от национальной команды Швейцарии.