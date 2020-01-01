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"Франция - очень сложный соперник": Шевченко - о старте квалификации к ЧМ-2022

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Специалист рассказал о кадровой ситуации в команде.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о поединке против национальной команды Франции в рамках квалификации к чемпионату мира в 2022 году.

"Франция - очень сложный соперник, не лучшая команда для начала. Но в связи с ситуацией с коронавирусом сделали специальный календарь с тремя играми. У нас намного меньше времени на подготовку. Мы сейчас в непростой ситуации, ведь у нас есть много травмированных игроков. Цыганков и Беседин неплохо выглядели, но получили травмы, поэтому их не будет. Ярмоленко только-только восстанавливается, он не попадал в заявку. Он прилетает, и мы будем определяться, будет ли он готовиться".

Специалист прокомментировал вылет донецкого Шахтера и киевского Динамо из Лиги Европы.

"Две недели назад смотрел совершенно оптимистично на игры, ведь Динамо и Шахтер были в хорошей форме. Сейчас есть определенный спад, судя по тем играм, которые Динамо и Шахтер сыграли в Лиге Европы и чемпионате Украины. За этот короткий период нужно поговорить с ребятами, найти мотивацию и подготовить их к игре".

Шевченко высказался о дебютном вызове Артема Довбика.

"Вызов Довбика связан с травмой Беседина. Мы посмотрели этот и предыдущие туры, за этим футболистом уже давно наблюдали. У него есть определенные характеристики и качества, которые мне интересны. Мы решили воспользоваться возможностью, посмотрим, как он будет выглядеть на тренировках. Ему будет полезно побыть с нами", - рассказал Шевченко в программе Великий Футбол

Ранее Шевченко высказался о решении CAS оставить в силе техническое поражение сборной Украины от национальной команды Швейцарии. 

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины, футбол
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