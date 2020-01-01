Милевский снимется в документальном фильме

Украинский нападающий провел встречу с известным журналистом и режиссером.

Нападающий Миная во время паузы на матчи сборных свои выходные начал в Киеве, где вместе с агентом Александром Панковым встретился с известным украинским журналистом и режиссером Владимиром Мулой.

И если сам Артем сдержанно прокомментировал встречу, анонсировав просмотр последнего фильма Мулы про украинских обладателей Кубка Стэнли по хоккею "Юки", то Панков оставил интригующую запись.

"Пришло время сняться в документальном кино. Скоро все узнаете", - написал Панков.

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