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Милевский снимется в документальном фильме

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Украинский нападающий провел встречу с известным журналистом и режиссером.
Артем Милевский (по центру)
Артем Милевский (по центру)
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Нападающий Миная во время паузы на матчи сборных свои выходные начал в Киеве, где вместе с агентом Александром Панковым встретился с известным украинским журналистом и режиссером Владимиром Мулой.

И если сам Артем сдержанно прокомментировал встречу, анонсировав просмотр последнего фильма Мулы про украинских обладателей Кубка Стэнли по хоккею "Юки", то Панков оставил интригующую запись.

"Пришло время сняться в документальном кино. Скоро все узнаете", - написал Панков.

Ранее президент Ингульца раскритиковал Милевского и Селезнева.

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Теги: Артем Милевский, футбол, Минай, фильм
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