В Интернасьонале рассказали финансовые детали потенциального контракта с Тайсоном

Бразилец, вероятно, вернется на родину.

Вице-президент Интернасьонала Данни Дубин заявил, что клуб продвинулся вперед в переговорах о подписании полузащитника Шахтера Тайсона.

"Ситуация продвинулась вперед. Тайсон желает вернуться и согласен зарабатывать меньше, чем сейчас в Шахтере. Наши двери открыты для него.

Все проходит очень хорошо, в нужный момент эти переговоры завершатся. Я действительно верю, что мы сможем на него рассчитывать".

Исполнительный директор бразильского клуба Пауло Бракс отметил важность подписания Тайсона.

"Он значим для нас. Это футболист, который имеет тесный контакт с клубом и посещающий нашу базу. Наша задача состоит в том, чтобы проанализировать, показывает ли он по-прежнему тот уровень, который интересен клубу.

Тайсон не станет активом с точки зрения будущей продажи, но это футболист, который сможет изменить ситуацию, чтобы другие стали такими", - приводит слова Бракса Revista Colorada.

Действующий контракт Тайсона с Шахтером истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Тайсон переведен в дубль Шахтера. Бразилец уже успел рассказать свою версию произошедшего.