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Шевченко отреагировал на решение CAS по матчу Швейцария - Украина

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Специалист разочарован решением CAS по делу несостоявшегося поединка Швейцария - Украина.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о решении CAS оставить в силе техническое поражение сборной Украины от национальной команды Швейцарии в матче Лиги наций.

“Могу точно сказать, что я расстроен этим решением. Мы заслужили остаться в высшем дивизионе. Нам удалось выиграть две игры, достаточно хорошо сыграли, обыграли швейцарцев. Нам не дали возможности сыграть с ними еще одну игру“, - рассказал Шевченко в программе Великий Футбол.

Напомним, поединок Швейцария - Украина не состоялся из-за решения главного врача кантона Люцерна отправить украинскую команду на карантин из-за выявленного коронавируса у нескольких игроков.

Сборная Украины понизилась в классе Лиги наций и теперь будет выступать в Лиге B.

Ранее Шевченко объяснил, почему не вызывает в сборную Буяльского.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины, CAS
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