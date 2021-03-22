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Селезнев раскрыл новые подробности скандала с Костышиным

Комментариев: 2
Нападающий рассказал о конфликте с тренером и проблеме с зарплатой.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
ФК Колос

Нападающий Колоса Евгений Селезнев, исключенный из заявки команды, рассказал о конфликте, который произошел в Турции на сборах команды.

“Ситуация следующая. Костышин поставил ультиматум президенту – или он, или я. Выбор очевиден, и он упал на тренерский штаб. У меня был разговор с президентом. Вопрос о нарушении режима отпал, у него не было ко мне претензий.

Мы договорились встретиться втроем. Но тренер избегал этой встречи. С Костышиным мы так и не встретились. Прошло определенное время. Видимо, ему нечего мне сказать. Причина – это что-то личное.

Ссора с Костышиным? Это была обычная бытовая ситуация. Мы могли бы все решить, если поговорили бы.

Но есть другая проблема – кто будет платить мне зарплату? У президента ко мне нет претензий. Зарплату будет платить либо президент, либо Руслан Костышин из-за каких-то своих личных амбиций.

Как можно забрать футбол у футболиста по чьему-то желанию? Тем более, без каких-либо доказательств. Это неправильно. Ситуации в футболе бывают разные, но с таким я еще не сталкивался. Тренер не может забирать футбол у футболиста“, - рассказал Селезнев в интервью Великому футболу.

Ранее сообщалось, что Усик “заставил“ Селезнева заговорить на украинском.

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Теги: Евгений Селезнев, футбол, Колос, Руслан Костышин
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.03.2021, 11:32
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В магазе вчера тип подходит и горит типа выручи,надо одного типа уронить,я бабла отсылаю. А мне баьосы пиздeц как нужны. Я ок. Короче на улице отъeбaшили типа в говно. Чел дал мне 100 грн. Зaeбись, я в АТБ взял перцовка по акции и пляжу пива. Счастливый случай
гость  (аноним)  22.03.2021, 11:19
Оценка:  0
гость
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