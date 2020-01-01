Шевченко: Когда будет место для Буяльского — обязательно воспользуюсь

Андрей Шевченко объяснил, почему не вызвал в сборную Виталия Буяльского.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему не вызывает полузащитника киевского Динамо Виталия Буяльского.

По словам Шевченко, Буяльский не подходит под игровую схему сборной.

«Мы играем по другой схеме. Вызывать его, чтобы он сидел на скамейке запасных, считаю, будет некорректно по отношению к нему. Когда будет место для него – обязательно воспользуюсь», - сказал тренер в интервью программе Великий Футбол.

Напоминаем, что Шевченко довызвал в сборную форварда Днепра-1 Андрея Довбика.