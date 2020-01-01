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Довбик получил вызов в сборную Украины

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Андрей Шевченко довызвал форварда Днепра-1 Андрея Довбика.
Андрей Довбик
Андрей Довбик
ФК Днепр-1

Форвард днепровского Днепра-1 Андрей Довбик получил вызов в сборную Украины, сообщает официальный сайт УАФ,

Такое решение главный тренер сборной Андрей Шевченко принял после того, как получили повреждения Артем Беседин и Виктор Цыганков из киевского Динамо, которые не смогут выступить в мартовских матчах квалификации чемпионата мира 2022 года.

Напоминаем, что ближайший матч сборная Украины сыграет 24 марта в гостях против сборной Франции, после чего 28 и 31 марта проведет домашние игры против сборных Финляндии и Казахстана соотсетственно.

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Теги: сборная Украины, Андрей Шевченко, Андрей Довбик
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