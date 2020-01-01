Андрей Шевченко довызвал форварда Днепра-1 Андрея Довбика.

Форвард днепровского Днепра-1 Андрей Довбик получил вызов в сборную Украины, сообщает официальный сайт УАФ,

Такое решение главный тренер сборной Андрей Шевченко принял после того, как получили повреждения Артем Беседин и Виктор Цыганков из киевского Динамо, которые не смогут выступить в мартовских матчах квалификации чемпионата мира 2022 года.

Напоминаем, что ближайший матч сборная Украины сыграет 24 марта в гостях против сборной Франции, после чего 28 и 31 марта проведет домашние игры против сборных Финляндии и Казахстана соотсетственно.