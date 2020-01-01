Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Колос — Заря 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Украины

Комментариев: 0
Колос одержал минимальную победу над Зарей.

Колос из Ковалевки со счетом 1:0 обыграл луганскую Зарю в домашнем матче 19-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол в конце первого тайма забил Владимир Лысенко, который завершил комбинацию, которую начали Вячеслав Чурко и Никита Кравченко. У обеих команд были возможности забить во втором тайме, однако матч завершился победой Колоса со счетом 1:0.

Колос — Заря 1:0

Гол: Лысенко (42).

Колос: Волынец – Черноморец, Гавриш, Петров, Золотов – Кравченко, Богданов (Нгамба, 85), Задоя (Милько, 27), Чурко (Ильин, 74) – Костышин (Смирный, 74) – Лысенко (Исаенко, 85).

Заря: Василь – Жуниньо (Цыганикс, 68), Абу Ханна (Казаков, 85), Иванисеня, Хомченовский – Назарина – Кочергин, Громов (Кабаев, 68), Юрченко – Гладкий (Захеди, 68), Сайядманеш.

Предупреждения: Костышин, Золотов, Волынец, Смирный — Кочергин, Назарина, Сайядманеш.

Поделись:
Теги: УПЛ, Колос, Заря
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь