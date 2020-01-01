Колос — Заря 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Украины

Колос одержал минимальную победу над Зарей.

Колос из Ковалевки со счетом 1:0 обыграл луганскую Зарю в домашнем матче 19-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол в конце первого тайма забил Владимир Лысенко, который завершил комбинацию, которую начали Вячеслав Чурко и Никита Кравченко. У обеих команд были возможности забить во втором тайме, однако матч завершился победой Колоса со счетом 1:0.

Колос — Заря 1:0

Гол: Лысенко (42).

Колос: Волынец – Черноморец, Гавриш, Петров, Золотов – Кравченко, Богданов (Нгамба, 85), Задоя (Милько, 27), Чурко (Ильин, 74) – Костышин (Смирный, 74) – Лысенко (Исаенко, 85).

Заря: Василь – Жуниньо (Цыганикс, 68), Абу Ханна (Казаков, 85), Иванисеня, Хомченовский – Назарина – Кочергин, Громов (Кабаев, 68), Юрченко – Гладкий (Захеди, 68), Сайядманеш.

Предупреждения: Костышин, Золотов, Волынец, Смирный — Кочергин, Назарина, Сайядманеш.