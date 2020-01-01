Колос дома минимально обыграл Зарю

Заря не смогла выиграть у середняка чемпионата Украины.

Колос из Ковалевки минимально обыграл луганскую Зарю в домашнем матче 19-го тура чемпионата Украины.

Весь первый тайм игры прошел достаточно спокойно. Были атаки и у Зари, и у Колоса, однако опасные моменты создать не получалось. Лишь в конце тайма Вячеслав Чурко, обыгравшись с Никитой Кравченко, прострелил с правого фланга в штрафную гостей, где Николай Золотов не стал бить, а пропустил мяч на Владимира Лысенко, который был в более удобной позиции и переправил мяч в ворота Николы Василя.

Во втором тайме Колос был близок к тому, чтобы забить еще раз. Андрей Богданов с линии штрафной площадки пробил неточно, затем удар Чурко обезвредил Василь. Однако и Заря смогла ответить двумя подряд опасными моментами, которые не реализовал Шахаб Захеди. Первый удар Иранца парировал вратарь Колоса Евгений Волынец, а через пару минут Захеди в падении пробил выше ворот. За семь минут до конца основного времени Йоэль Абу-Ханна едва не срезал мяч в свои ворота, пытаясь перехватить скидку головой. После этого игра успокоилась и завершилась победой Колоса со счетом 1:0.

После этой победы Колос остается на шестом месте, в двух очках от зоны выхода в еврокубки. Заря занимает третью позицию и отстает от лидирующего Динамо на 14 очков.

Колос — Заря 1:0

Гол: Лысенко (42).

Колос: Волынец – Черноморец, Гавриш, Петров, Золотов – Кравченко, Богданов (Нгамба, 85), Задоя (Милько, 27), Чурко (Ильин, 74) – Костышин (Смирный, 74) – Лысенко (Исаенко, 85).

Заря: Василь – Жуниньо (Цыганикс, 68), Абу Ханна (Казаков, 85), Иванисеня, Хомченовский – Назарина – Кочергин, Громов (Кабаев, 68), Юрченко – Гладкий (Захеди, 68), Сайядманеш.

Предупреждения: Костышин, Золотов, Волынец, Смирный — Кочергин, Назарина, Сайядманеш.