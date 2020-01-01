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Лучи: Никогда в жизни не был в соцсетях

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Лучано Лучи ответил обвинения в нарушениях кодекса этики и честной игры.
Лучано Лучи
Лучано Лучи
uaf.ua

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал обвинения свой адрес в нарушении кодекса этики и честной игры.

По словам итальянца, у него никогда не было аккаунтов в социальных сетях.

«Никогда в жизни не был в таких соцсетях, как Twitter, Facebook или Instagram. Фотографии там очень старые. Никаких сомнений, что тот аккаунт был создан одним очень известным украинским журналистом», - сообщил Лучи в интервью программе Профутбол.

Напоминаем, что ряд клубов, в том числе киевское Динамо, обратились в УАФ по поводу высказываний Лучи, которые могут противоречить кодексу этики и честной игры.

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Теги: УАФ, Лучано Лучи
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