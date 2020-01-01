Лучи: Никогда в жизни не был в соцсетях

Лучано Лучи ответил обвинения в нарушениях кодекса этики и честной игры.

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал обвинения свой адрес в нарушении кодекса этики и честной игры.

По словам итальянца, у него никогда не было аккаунтов в социальных сетях.

«Никогда в жизни не был в таких соцсетях, как Twitter, Facebook или Instagram. Фотографии там очень старые. Никаких сомнений, что тот аккаунт был создан одним очень известным украинским журналистом», - сообщил Лучи в интервью программе Профутбол.

Напоминаем, что ряд клубов, в том числе киевское Динамо, обратились в УАФ по поводу высказываний Лучи, которые могут противоречить кодексу этики и честной игры.