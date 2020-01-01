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Луческу: Знал, что соперник попробует сравнять

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Мирча Луческу прокомментировал матч Динамо против Руха.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
facebook.com/fcdynamoua

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал домашний матч своей команды против львовского Руха.

По словам румынского специалиста, он угадал с заменой и знал, что, пропустив, соперник раскроется.

«Во второй половине встречи я внес некоторые коррективы и провел замену, которая помогла нам. Караваев очень удачно вошел в игру и забил гол. Я знал, что после пропущенного мяча соперник попробует сравнять счет и откроет зоны для наших атак. Так и получилось», - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напоминаем, что столичный клуб дома обыграл Рух со счетом 3:0. 

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Теги: УПЛ, Динамо, Рух, Мирча Луческу
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