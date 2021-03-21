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ФК Львов — Шахтер 3:2 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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ФК Львов дома неожиданно обыграл донецкий Шахтер.

Аутсайдер ФК Львов неожиданно со счетом 3:2 обыграл донецкий Шахтер в домашнем матче 19-го тура чемпионата Украины.

Хозяева открыли счет в середине первого тайма — Альваро забил гол с подачи Шины. Однако на перерыв команды ушли при ничейном счете после того, как Манор Соломон забил ответный мяч. После перерыва Назария Ныч реализовал выход один на один, но Соломон снова сравнял, сделав дубль. Тем не менее, ФК Львов смог выиграть у одного из лидеров чемпионата после того, как Шина к результативной передаче в этом матче добавил забитый гол, которым установил окончательный счет 3:2 в пользу львовян.

Львов – Шахтер 3:2

Голы: Алваро, 24, Ныч, 48, Шина, 73 (пенальти) – Соломон, 31, Соломон, 56.

Львов: Костик – Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо (Бусько, 77) – Брикнер (Довгий, 64) – Шина (Семенив, 77), Алваро (Сабино, 64), Чирьяк, Эрнест (Ременяк, 90+4) – Ныч.

Шахтер: Трубин – Матвиенко, Витао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо – Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон – Соломон, Марлос, Тете (Дентиньо, 71) – Мораес.

Предупреждения: Шина, Брикнер, Чирьяк, Костик – Мораес, Алан Патрик, Трубин.

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Теги: УПЛ, ФК Львов, Шахтер
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