Динамо — Рух 3:0 видео голов и обзор матча Чемпионата Украины

Динамо одержало крупную победу над аутсайдером чемпионата.

Динамо - Рух upl.ua

Киевское Динамо одержало победу со счетом 3:0 над львовским Рухом в домашнем матче 19-го тура чемпионата Украины.

Дубль в этой игре оформил защитник киевлян Александр Караваев, который вышел на замену после перерыва. Еще один гол забил бразильский легионер Сидиклей, который также начале матч на скамейке запасных.

Стоит отметить, что победа Динамо могла быть еще крупнее, но в начале первого тайма Карлос Де Пена не реализовал пенальти.

Динамо Киев — Рух 3:0

Голы: Караваев, 59, Сидклей, 86, Караваев, 90.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Родригес (Караваев, 46), Шапаренко (Сидклей, 81), Буяльский, Де Пена (Шепелев, 61) — Супряга (Гармаш, 73).



Рух: Бандура — Стаменкович, Зец, Белый, Мысык — Карасюк (Мартынюк, 46) — Бойчук, Притула (Сыч, 69), Федорчук, Климчук (Кондраков, 83) — Борячук (Кухаревич, 46).



Предупреждения: Сидорчук — Карасюк, Бойчук.