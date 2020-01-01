Аутсайдер ФК Львов дома неожидано обыграл Шахтер

Львовяне трижды выходили вперед в этом матче.

Аутсайдер ФК Львов неожиданно обыграл донецкий Шахтер в домашнем матче 19-го тура чемпионата Украины.

Гости с первой минуты пошли в атаку и сразу могли забивать, но Манор Соломон из хорошей ситуации пробил мимо ворот. Потом возможностями открыть счет не воспользовались сначала Тете, потом, дважды, Жуниор Мораес. В ответной атаке вратарь Анатолий Трубин обезвредил выход один на один Назария Ныча после ошибки Витао. И снова Марлос и Тете не забили, имея для этого хорошие возможности. А Львов своим вторым моментом воспользовался — Шина сделал прострел, а Альтваро после неблольшого рикошета от Витао переправил мяч в ворота. Шахтер сравнял практически мгновенно — Манор Соломон обводящим ударом не оставил шансов вратарю хозяев Оресту Костику. После того, как удар Маркоса Антонио заблокировали защитники, команды ушли на перерыв при ничейном счете.

Второй тайм начался с того, что Львов снова повел в счете. Фране Чирьяк вывел один на один Ныча, который пробил точно между ног Трубину. И снова Шахтер сравнял очень быстро — через восемь минут Соломон точным ударом в угол ворот Костика сделал дубль. Однако, через 15 минут еще одна атака ФК Львова завершилась пенальти после того, как Трубин сбил в своей штрафной площадке сбил Шину, который сам реализовал 11-метровый удар. Мог Львов забить и четвертой гол, но Ныч, казавшись перед воротами Шахтера, попал в защитника и Львов одержал победу над Шахтером со счетом 3:2.

После этой победы львовяне поднялись на 15-е место в турнирной таблице. Шахтер остается на втором месте и отстает от лидирующего Динамо на семь очков.

Львов – Шахтер 3:2

Голы: Алваро, 24, Ныч, 48, Шина, 73 (пенальти) – Соломон, 31, Соломон, 56.

Львов: Костик – Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо (Бусько, 77) – Брикнер (Довгий, 64) – Шина (Семенив, 77), Алваро (Сабино, 64), Чирьяк, Эрнест (Ременяк, 90+4) – Ныч.

Шахтер: Трубин – Матвиенко, Витао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо – Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон – Соломон, Марлос, Тете (Дентиньо, 71) – Мораес.

Предупреждения: Шина, Брикнер, Чирьяк, Костик – Мораес, Алан Патрик, Трубин.