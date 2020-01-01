Динамо одержало крупную победу над Рухом

Александр Караваев сделал дубль.

Киевское Динамо одержало победу над львовским Рухом в домашнем матче 19-го тура чемпионата Украины.

Уже на седьмой минуте игры Динамо получило право пробить пенальти после того, как Роман Карасюк рукой прервал подачу Виталия Миколенко. Однако, вратарь Руха Александр Бандура парировал удар в исполнении Карлоса Де Пены. После этого игра быстро успокоилась, Рух без проблем сдерживал атаки Динамо и на перерыв команды ушли при нулевой ничьей.

В середине второго тайма очередная атака киевлян закончилась угловым ударом. Миколенко со стандарта подал в штрафную, где Марьян Мысык неудачно выбыл мяч. Александр Караваев сразу переправил его во ворота, открыв счет. И снова играп относительно успокоилась — Динамо атаковало, Рух сдерживал атаки. Так продолжалось до 86-й минуты, когда Миколенко после флангового прохода пасом нашел в штрафной площадке гостей Сидиклея, которого защитники оставили одного. Бразилец воспользовался этим и забил второй гол в матче. И сразу же Караваев сделал дубль после того, как бандура отбил удар Дениса Попова перед собой, установив окончательный счет в матче - 3:0 в пользу киевлян.

После этой победы Динамо увеличило свое лидерство в чемпионате Украины до семи очков. Рух опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице.

Динамо Киев — Рух 3:0

Голы: Караваев, 59, Сидклей, 86, Караваев, 90.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Родригес (Караваев, 46), Шапаренко (Сидклей, 81), Буяльский, Де Пена (Шепелев, 61) — Супряга (Гармаш, 73).



Рух: Бандура — Стаменкович, Зец, Белый, Мысык — Карасюк (Мартынюк, 46) — Бойчук, Притула (Сыч, 69), Федорчук, Климчук (Кондраков, 83) — Борячук (Кухаревич, 46).



Предупреждения: Сидорчук — Карасюк, Бойчук.