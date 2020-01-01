Ингулец — Александрия 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Украины

Ингулец одержал первую в истории победу над Александрией.

Ингулец - Александрия upl.ua

Ингулец из Петрово со счотем 1:0 обыграл Александрию в домашнем матче 19-го тура чемпионата Украины.

Единственнй гол в матче в конце первого тайма после ошибки защитников забил грузинский форвард хозяев Ника Сичинава, который принем Ингульцу первую в истории клуба победу над Александрией.

Ингулец – Александрия 1:0

Гол: Сичинава 45+2

Ингулец: Малыш – Квасный (Синегуб, 84), Салем, Ковалев, Балан – Шишка (Чайковский, 78), Кучеренко – Бартулович (Коваленко, 62), Запорожец (Васин, 84), Козак (Щедрый, 62) – Сичинава.

Александрия: Панькив – Вантух, Бондаренко, (Дубра, 26), Мирошниченко (Мишенко, 66) – Третьяков (Стецьков, 88), Гречишкин, Калюжный (Гордиенко, 66), Лучкевич – Устименко (Новиков, 46) – Ситало.

Предупреждения: Шишка, Запорожец, Коваленко – Бабогло, Мишенко, Ситало.