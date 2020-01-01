Ингулец впервые в истории обыграл Александрию

Клубу из Петрово для победы хватило одного гола.

Ингулец из Петрово минимально обыграл Александрию в домашнем матче 19-го тура чемпионата Украины.

Для того, чтобы забить, хозяевам хватило первого же опасного момента. На последней минуте первого тайма Дмитрий Гречишкин неудачно вынес мяч, который перехватил Максим Ковалев и в одно касание отдал под точный удар головой Нике Сичинаве.

Во втором тайме игра стала более грубой и часто очередная грубость заканчивалась желтой карточкой. До удалений дело не дошло, как и ничего больше не получилось в атаке ни у одной из команд и матч завершился победой Ингульца со счетом 1:0.

Команда из Петрово обыграла Александрию впервые в своей истории. После этой победы Ингулец поднялся на 9-е место в турнирной таблице. Александрия делит 6-7 место с Колосом из Ковалевки.

Ингулец – Александрия 1:0

Гол: Сичинава 45+2

Ингулец: Малыш – Квасный (Синегуб, 84), Салем, Ковалев, Балан – Шишка (Чайковский, 78), Кучеренко – Бартулович (Коваленко, 62), Запорожец (Васин, 84), Козак (Щедрый, 62) – Сичинава.

Александрия: Панькив – Вантух, Бондаренко, (Дубра, 26), Мирошниченко (Мишенко, 66) – Третьяков (Стецьков, 88), Гречишкин, Калюжный (Гордиенко, 66), Лучкевич – Устименко (Новиков, 46) – Ситало.

Предупреждения: Шишка, Запорожец, Коваленко – Бабогло, Мишенко, Ситало.