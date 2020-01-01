Тайсон - о переводе в дубль: Я поспорил с тренером

Бразильский футболист рассказал, за что был наказан.

Полузащитник Шахтера Тайсон прокомментировал свое переведение в дубль из-за отказа выйти на замену в матче с Ромой.

"Я поспорил с тренером, вот что случилось. Я обсуждаю некоторые вещи, которые считаю неправильными

Мой менеджер здесь, со мной. Он видит эту ситуацию и вообще все, что происходит. Я отдал все в его руки. Мое дело – тренироваться и смотреть, чем эта ситуация закончится", - приводит слова Тайсона GZH.

Отметим также, что клуб оштрафовал 33-летнего бразильца более чем на половину месячной зарплаты

Контракт Тайсона с "горняками" истекает в конце сезона. Есть информация, что он может вернуться в Интернасьонал.