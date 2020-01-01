Ассистент Срны: Контактировали с Тейшейрой, но у него очень большие запросы

Клуб зашел в тупик в переговорах с бразильцами.

Ассистент директора по футболу Шахтера Карло Николини поделился подробностями переговоров с Алексом Тейшейрой и Тайсоном по поводу выступлений за донецкий клуб.

"Мы контактировали с Алексом Тейшейрой, потому что контракты наших ветеранов истекают, но у него очень большие запросы: он имеет предложения из Аравии и Катара и просит зарплату, как в топ-клубах, для возвращения в Европу.

Нам нужно будет заменить Тайсона, который отверг все предложения и, возможно, вернется в Бразилию.

Не понимаю, почему многие клубы, которые следили за ним, включая Рому и Милан, даже не пытались его подписать. После 10 лет он решил сделать свой выбор в жизни и закончить путешествие там, где хочет", – приводит слова Николини сайт Николо Скиры.

Напомним, что в настоящее время Тейшейра находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Тайсон переведен в дубль Шахтера из-за отказа выходить на разминку и замену в матче 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.