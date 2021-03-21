Срна: Тайсон отказался выходить на замену в матче с Ромой

Дарио Срна объяснил, почему Тайсона перевели в дубль.

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна объяснил, почему бращильский полузащиник Тайсон был переведен в дубль.

По словам Срны, Тайсон отказался разминаться и выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы против итальянской Ромы.

«После этого клуб принял решение отправил его в дубль, теперь он тренируется там. На сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду. Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение», - сообщил хорватский специалист в интервью телеканалу Футбол.

Напоминаем, что Шахтер проиграл Роме и завершил свои выступления в Лиге Европы.