Срна: Тайсон отказался выходить на замену в матче с Ромой
Дарио Срна объяснил, почему Тайсона перевели в дубль.
Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна объяснил, почему бращильский полузащиник Тайсон был переведен в дубль.
По словам Срны, Тайсон отказался разминаться и выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы против итальянской Ромы.
«После этого клуб принял решение отправил его в дубль, теперь он тренируется там. На сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду. Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение», - сообщил хорватский специалист в интервью телеканалу Футбол.
Напоминаем, что Шахтер проиграл Роме и завершил свои выступления в Лиге Европы.
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