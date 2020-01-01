Ворскла — Олимпик 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Ворскла одержала уверенную домашнюю победу.

Ворскла - Олимпик vorskla.com.ua

Полтавская Ворскла со счетом 3:0 обыграла донецкий Олимпик в домашнем матче 19-го тура чемпионата Украины.

В составе хозяева два гола забил Руслан Степанюк. На 13-й минуте он открыл счет, а на 55-й, добив мяч, который вратарь Олимпика Бетим Халими отбил перед собой, установил окончательный счет в матче. Еще один гол в конце первого тайма Игорь Снурницын забил в свои ворота, неудачно прервав подачу со штрафного.

Ворскла — Олимпик 3:0

Голы: Степанюк, 13, Снурницын, 25 (в свои ворота), Степанюк, 55.



Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу (Семилет, 83) — Луизао (Скляр, 68), Тилль, Пуцлин, Кане — Степанюк (Челядин, 75) — Кулач.



Олимпик: Бетим — Пасич, Зотько, Векляк, Снурницын (Завийский, 46), Лебеденко — Альваренга (Бенито, 63), Бабенко, Политыло, Таллес — Нкенг.



Предупреждения: Кулач — Зотько.