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Ворскла — Олимпик 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Ворскла одержала уверенную домашнюю победу.

Ворскла - Олимпик
Ворскла - Олимпик
vorskla.com.ua

Полтавская Ворскла со счетом 3:0 обыграла донецкий Олимпик в домашнем матче 19-го тура чемпионата Украины.

В составе хозяева два гола забил Руслан Степанюк. На 13-й минуте он открыл счет, а на 55-й, добив мяч, который вратарь Олимпика Бетим Халими отбил перед собой, установил окончательный счет в матче. Еще один гол в конце первого тайма Игорь Снурницын забил в свои ворота, неудачно прервав подачу со штрафного.

Ворскла — Олимпик 3:0

Голы: Степанюк, 13, Снурницын, 25 (в свои ворота), Степанюк, 55.

Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу (Семилет, 83) — Луизао (Скляр, 68), Тилль, Пуцлин, Кане — Степанюк (Челядин, 75) — Кулач.

Олимпик: Бетим — Пасич, Зотько, Векляк, Снурницын (Завийский, 46), Лебеденко — Альваренга (Бенито, 63), Бабенко, Политыло, Таллес — Нкенг.

Предупреждения: Кулач — Зотько.

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Теги: УПЛ, Ворскла, Олимпик
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