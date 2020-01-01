Ворскла дома крупно обыграла Олимпик

Руслан Степанюк сделал дубль, забив по голу в каждом из таймов.

Полтавская Ворскла одержала победу над донецким Олимпиком в домашнем матче 19-го тура чемпионата Украины.

Гости могли открыть счет на пятой минуте игры, но Таддеус Нкенг пробил неточно. А Ворскла забила в первой же атаке. Хозяева создали быструю контратаку, которую точным дальним ударом завершил Руслан Степанюк. А вскоре Олимпик пропустил еще один гол, который в свои ворота забил Игорь Снурницын после подачи со штрафного удара. На 32-й минуте хозяева могли забивать третий гол, но удар Оливье Тилля обезвредил вратарь гостей Бетим Халими.

После перерыва первый же момент, который создала Ворскла, стал результативным. Халими отбил перед собой мяч после удара Ибраима Кане, а Степанюк оказался в нужном месте, чтобы добить его в ворота. В оставшееся время у Ворсклы были еще два момента, но дальний удар Кане парировал Халими,а Владислав Кулач, перебрасывая вратаря, перебросил и ворота. Таким образом хозяева одержали победу в этом матче со счетом 3:0.

После этой победы Ворскла поднялась на четвертое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего киевского Динамо на 12 очков. Олимпик опустился на десятую позицию.

Ворскла — Олимпик 3:0

Голы: Степанюк, 13, Снурницын, 25 (в свои ворота), Степанюк, 55.



Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу (Семилет, 83) — Луизао (Скляр, 68), Тилль, Пуцлин, Кане — Степанюк (Челядин, 75) — Кулач.



Олимпик: Бетим — Пасич, Зотько, Векляк, Снурницын (Завийский, 46), Лебеденко — Альваренга (Бенито, 63), Бабенко, Политыло, Таллес — Нкенг.



Предупреждения: Кулач — Зотько.