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Тайсона перевели в дубль Шахтера

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Бразилец не сыграет в матче против ФК Львов.
Тайсон против Рика Карсдорпа
Тайсон против Рика Карсдорпа
Getty Images

Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Тайсон накануне матча чемпионата Украины против ФК Львов переведен в дубль, сообщает MetaRatings.

По информации источника, такое решение тренерский штаб Шахтера принял из-за дисциплинарных санкций в отношении полузащитника. Таким образом, Тайсон не сможет сыграть в гостевом матче чемпионата Украины против ФК Львов.

Напоминаем, что по окончании нынешнего сезона Тайсон покинет Шахтер

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Теги: Шахтер, Тайсон, дубль
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