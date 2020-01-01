Тайсона перевели в дубль Шахтера
Бразилец не сыграет в матче против ФК Львов.
Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Тайсон накануне матча чемпионата Украины против ФК Львов переведен в дубль, сообщает MetaRatings.
По информации источника, такое решение тренерский штаб Шахтера принял из-за дисциплинарных санкций в отношении полузащитника. Таким образом, Тайсон не сможет сыграть в гостевом матче чемпионата Украины против ФК Львов.
Напоминаем, что по окончании нынешнего сезона Тайсон покинет Шахтер.
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